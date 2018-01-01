"Произойдет "чудо" украинизации". Ветеран АТО озвучил сценарий возвращения Донбасса в состав Украины

Решение социальных проблем простых людей способно изменить мировоззрение, убежден волонтер.

Для простых людей важно решение социальных проблем, считает Мирослав Гай. Фото: Министерство обороны Украины

Люди, которые живут сейчас на оккупированной территории Донбасса, охотно вернутся в состав Украины, если направить социальные настроения в нужное русло.

На примере освобожденного украинской армией Славянска можно было наблюдать, как быстро изменились мнения мирных жителей, ощутивших все тяготы войны. Об этом заявил волонтер, ветеран АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай во время чата в "Главреде".

"Накануне начала войны стадион "Донбасс-Арена" вставал под Гимн Украины после выигрыша "Шахтера" под украинским флагом. Поэтому в случае попадания на оккупированную территорию украинских СМИ, прекращения российской пропаганды, завоз туда продуктов нормального качества, решение социальных проблем простых людей, там быстро произойдет "чудо" украинизации", - отметил спикер.

По словам ветерана АТО, не исключено, что жители оккупированных территорий станут более инициативными, нежели остальные граждане страны.

"Не удивлюсь даже если на референдуме о вступлении в НАТО именно Донецк и Луганск отдадут больше всего голосов за это вступление", - сказал он.

Напомним, ранее Гай высказал мнение о том, что действующий политический режим Беларуси вряд ли является дружественным для Украины.