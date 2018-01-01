Прокуратура просит за Труханова 50 миллионов залога

Всего объявлены восемь подозрений.

Геннадий Труханов. timer-odessa.net

Прокуратура просит арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Об этом сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает УНИАН.

Холодницкий также надеется, что дела будут слушаться сегодня, поскольку относительно Одесского городского головы ходатайство уже доставлено в суд.

"Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 50 млн грн для городского головы, 30 млн для его заместителя и 10 млн каждому из остальных участников указанной схемы по указанному производству. Всего объявлено 8 подозрений", — заявил он.

Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" были задержаны мэр Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").