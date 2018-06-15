Промгигант "ДнепрАзот" полностью прекратил работу и ушел на простой

Причиной является высокая цена на газ для промпотребителей.

Председатель правления завода "ДнепрАзот" Сергей Сидоров заявил о прекращении работы предприятия и уходе на вынужденный простой.

Об этом Сидоров написал в Facebook.

"С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО "ДнепрАзот" вынужденно входит в простой на неопределённый срок. Предприятие, которое восемь десятилетий создавало себе имя, было и является надёжным партнёром в бизнесе... полностью остановлено", - сообщил он.

По словам Сидорова, причиной является высокая цена на газ для промпотребителей.

"Из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться. Главный вопрос сегодня не "кто виноват", это всем понятно... Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия на грани уничтожения", - отметил он.

"ДнепрАзот" входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Ранее сообщалось, что за период с января по апрель текущего года экспорт украинских товаров в РФ снизился до $ 1,19 млрд (−6,4% по сравнению с таким же периодом минувшего года), в то время импорт российских товаров возрос на 31% – до $ 2,56 млрд.

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