Пропавший под Мариуполем украинский морпех вернулся в свое подразделение

В военнослужащим была утрачена связь.

Украинский морпех вернулся в свое подразделение 8tv.com.ua

Благополучно вернулся в свое подразделение украинский военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения на мариупольском направлении 27 мая.

"Военнослужащий, пропавший во время боевого столкновения 27 мая на мариупольском направлении и с которым была утрачена связь, благополучно вернулся в свое подразделение", — говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Напомним, 27 мая после столкновения возле населенного пункта Павлополь стало известно об исчезновении одного военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Ранее уже сообщалось о возвращении военнослужащего в часть, однако позднее эта информация была опровергнута военными.

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