Сегодня, 12:20 RSS

Пропавший во время боя на Донбассе морпех ВСУ нашелся

Сегодня, 11:36

Жизни бойца ничего не угрожает, отметили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Украина, армия, ВСУ, шеврон
Украинский морпех, пропавший во время боя на Донбассе, сам вернулся gs.sloboda.net
Член 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины, пропавший во время боя с террористами на Донбассе, сам вернулся в расположение.

Состояние здоровья бойца удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает, рассказал представитель пресс-центра операции Объединенных сил Виктор Шубец в комментарии телеканалу "112 Украина".

"С сегодняшнего дня (понедельник, 28 мая, — Ред.) военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что 27 мая в районе ООС на Мариупольском направлении был короткий бой под Павлополем (находится недалеко от Мариуполя) Донецкой области около 19:00. Террористы понесли потери, пропал украинский военный.

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Донбасс, Мариуполь, боевики, бой, морпех, ВСУ, бой, ООС, Виктор Шубец
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться