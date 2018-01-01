Пропавший во время боя на Донбассе морпех ВСУ нашелся

Жизни бойца ничего не угрожает, отметили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Украинский морпех, пропавший во время боя на Донбассе, сам вернулся gs.sloboda.net

Член 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины, пропавший во время боя с террористами на Донбассе , сам вернулся в расположение.

Состояние здоровья бойца удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает, рассказал представитель пресс-центра операции Объединенных сил Виктор Шубец в комментарии телеканалу "112 Украина".

"С сегодняшнего дня (понедельник, 28 мая, — Ред.) военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что 27 мая в районе ООС на Мариупольском направлении был короткий бой под Павлополем (находится недалеко от Мариуполя) Донецкой области около 19:00. Террористы понесли потери, пропал украинский военный.

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