Прощеное воскресенье. День мира, любви, добра: традиции, приметы и запреты

Прощеное воскресенье еще называют "Адамово изгнание", как напоминание о первородном грехе людей.

Сегодня, 18 февраля, в последний день Масленицы , христиане восточного обряда празднуют Прощеное воскресенье.

Это особенный день. День мира, любви, добра, в который просят прощения и прощают всем накопившиеся обиды: наладить отношения с близкими, родными, друзьями, соседями, коллегами и всеми людьми, с которыми были конфликты, ссоры или даже, если их не было, подготовиться к Великому посту, входить в который нужно с чистой совестью.

Прощеное воскресенье еще называют "Адамово изгнание", как напоминание о первородном грехе людей. В этот день в церквях напоминают об этом факте, читают особую молитву и призывают к прощению и очищению от пороков обид. А еще Прощеное воскресенье имеет название — сыропустное, целовальник или проводы Масленицы. Именно в этих названиях и заключена вся суть праздника.

Традиции Прощеного воскресения

Главная и основная традиция праздника — просить у всех прощения. Обычно один человек говорит: "Прости меня!", а другой отвечает: "Господь тебя простит, и я прощаю. И ты меня прости!". Считается, что таким образом выражается надежда на прощение Божие и сбрасывается груз человеческих обид, пишет Ведьмочка.

Верующие люди посещают в этот день церковь, где на службе совершается особый чин прощения. Священник первым задает вопрос о возможности быть прощенным у своих прихожан и священнослужителей. На что идет ответ поклоном и взаимной просьбой о прощении. Затем люди расцеловывают друг друга в знак любви и уважения.

Еще одна из традиций дня заключается в том, что более взрослое поколение просит прощение первым у молодых. Обмен прощениями обязательно завершается объятиями или поцелуем.

Поскольку этот день является завершающим в Масленице, то на Прощеное воскресенье принято жарить блины и угощать всех членов семьи, а также соседей. Блины также относят на кладбище.

В народных традициях Прощеное воскресенье также считается днем прощания с зимой — поджигается чучело как символ тепла, веселья, добра и желания поскорее привлечь весну и прогнать весь негатив, а также холодную зиму. В костер даже кидали различные предметы, которые ассоциируются с негативными моментами или обидами.

В этот день вся семья собирается за одним большим столом, чтобы провести день вместе за хорошими воспоминаниями. Кроме того, в конце этого дня, традиционно ходят в баню, чтобы окончательно смыть свои грехи, очиститься физически и духовно, подготовиться к посту.

В последний день Масленицы принято помогать бедным, нуждающимся, бездомным. Важно любое доброе дело: помочь одинокой соседке, сдать кровь, купить еды бездомному, передать денег в благотворительный фонд, собрать вещи для бездомных, посетить приют для детей, что угодно.

В народе в Прощеное воскресение было принято мыться в бане – вместе с душой очищать тело.

Приметы в Прощеное воскресенье

С Прощеным воскресеньем связано множество народных примет. Например, считается, что если после семейного застолья оставить на столе крошки и накрыть их натуральной тканью на ночь, то в доме обязательно будут водиться деньги и будет достаток во всем.

Со стола стараются ничего не убирать. Все блины, которые были испечены специально на этот праздник, обязательно должны быть съедены всей семьей. Ни одного блина не должно оставаться. Считается, что это сплотит семью и увеличит ее численность.

Вообще, после Прощенного воскресенья в доме не должно оставаться скоромной еды, ведь сразу же на следующий день наступает Великий пост. Чтобы отдать дань уважения умершим родственникам, возле печи оставляли горшки с кашей. По поверью, ночью усопшие должны прийти и угоститься. Пожилые люди, глядя на погоду в этот день, давали советы молодым по посадке огорода и делали прогнозы по урожаю.

Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье нельзя отказать в прощении просящему. Нужно от души прощать тех, кто просит нас об этом.

В Прощеное воскресенье и знают это все, нельзя ссориться, устраивать скандалы, злиться, возмущаться, нервничать и, конечно же, обижаться. В этот светлый день не употребляют алкоголь, стараются думать о чем-то хорошем и совершать хорошие и добрые поступки.

В Прощеное воскресенье также отказываются от работы по дому, тяжелой работы в огороде или где-либо еще, но вот готовить можно. Будьте готовы искренне простить человека, который об этом просит, пожалуй, это самый главный настрой дня. Возможно, полученную боль будет сложно забыть, возможно, обида не уйдет так быстро и легко, но обязательно в Прощенное воскресенье нужно постараться искренне простить, найти в себе эти силы, отпустить самую сильную обиду и идти дальше с облегченной душой!

Не просите прощение и не прощайте формально, делайте это действительно с искренней душой и намерениями. После этого станет намного легче и вы сможете идти дальше по жизни!