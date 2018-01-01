"Просто звонок Ярошу". Добкин рассказал, как Янукович "спасал" Межигорье от штурма "Правым сектором"

Нардеп- "оппоблоковец" дал показания на суде по делу о госизмене бывшего президента Украины.

Виктор Янукович в Межигорье "ТСН"

Нардеп- "оппоблоковец" Михаил Добкин заявил о том, что в 2014-м году тогдашний президент Украины Виктор Янукович сумел "отложить штурм Межигорья" благодаря личному звонку тогдашнему лидеру праворадикальной организации "Правый сектор" Дмитрию Ярошу.

Такую информацию Добкин озвучил в среду, 18 апреля, во время допроса в Оболонском райсуде по делу о госизмене бывшего президента.

"В Межигорье оставались семеро охранников Януковича без средств защиты. Он беспокоился за их безопасность. Он с кем-то ругался по телефону. Потом Янукович позвонил Ярошу и сказал ему о каких-то их договоренностях, о том, что Межигорье не будут штурмовать. После этого звонка штурм Межигорье был отложен и люди туда не пошли", - заявил нардеп.

Добкин также отметил, что уже повторный звонок Ярошу ни к чему не привел и представители "Правого сектора" проникли в Межигорье.

Напомним, ранее Добкин назвал причину "ухода" Крыма.