Протаранили дерево и столб. В Киеве произошло ДТП с двумя маршрутками, много пострадавших

Обе маршрутки в результате ДТП вылетели с дороги.

В пятницу, 16 февраля, в Киеве на улице Елены Телиги произошло ДТП с двумя маршрутками "Богдан", в результате которого есть тяжело пострадавшие.

Один из автобусов направлялся по маршруту №242 и на большой скорости начал перестроение из своей полосы и при этом подрезал другой "Богдан", который двигался по маршруту №500, сообщают свидетели происшествия.

Обе маршрутки вылетели с дороги, одна из них врезалась в дерево, другая — в столб, который повалила на трассу.

В аварии пострадали 15 человек, 2 — находятся в критическом состоянии.

На месте работают несколько бригад скорой помощи, а также спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове маршрутное такси врезалось в стоявший троллейбус, пострадали 12 человек.