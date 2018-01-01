"Провели декоммунизацию". В Харькове националисты разгромили офис пророссийской организации: фото

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1 / 3 В Харькове Нацкорпус провел "декоммунизацию" в офисе организации (Нацполиция Украины)

В полиции заявили о намерениях расследовать обстоятельства инцидента.

В Харькове Нацкорпус провел "декоммунизацию" в офисе организации Нацполиция Украины

В Харькове 7 мая в офис организации "Трудовая Харьковщина" ворвалась группа молодых людей , которые разбросали и разломали в помещении мебель, а также личные вещи сотрудников.

По информации ресурса 057, погром устроили активисты Национального корпуса.

"Поступила информация, что коммунисты собираются в своем офисе в преддверии 9 мая. Что им собираются раздать флаги и фото, сбор был на 16.00. Мы пришли на 16.05 и под офисом уже стояли люди. Должен был прийти кто-то и открыть дверь. Мы помогли сами открыть. Мы провели декоммунизацию. Изъяли флаги, агитационные листовки, портреты Сталина и Ленина", - рассказали в Нацкорпусе.

Отмечается, что организаторы погрома забрали с собой 30 флагов с советской символикой, атрибутику и баннеры "Трудовой Харьковщины".

Полицию на место инцидента вызвал лидер организации Павел Тищенко. Правоохранители зафиксировали правонарушение и заявили о начале следственных действий.

Напомним, в Полтаве активисты Нацкорпуса сорвали тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества". Они забрали агитационную продукцию и выбросили ее в мусорный бак.

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