"Провели декоммунизацию". В Харькове националисты разгромили офис пророссийской организации: фото

В полиции заявили о намерениях расследовать обстоятельства инцидента.
По информации ресурса 057, погром устроили активисты Национального корпуса.
"Поступила информация, что коммунисты собираются в своем офисе в преддверии 9 мая. Что им собираются раздать флаги и фото, сбор был на 16.00. Мы пришли на 16.05 и под офисом уже стояли люди. Должен был прийти кто-то и открыть дверь. Мы помогли сами открыть. Мы провели декоммунизацию. Изъяли флаги, агитационные листовки, портреты Сталина и Ленина", - рассказали в Нацкорпусе.
Отмечается, что организаторы погрома забрали с собой 30 флагов с советской символикой, атрибутику и баннеры "Трудовой Харьковщины".
Полицию на место инцидента вызвал лидер организации Павел Тищенко. Правоохранители зафиксировали правонарушение и заявили о начале следственных действий.
Напомним, в Полтаве активисты Нацкорпуса сорвали тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества". Они забрали агитационную продукцию и выбросили ее в мусорный бак.
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