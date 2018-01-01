Проверено на конфетах и детях. Ницой рассказала, как правильно украинизировать страну

Писательница, не щадя ни сил, ни средств, борется за господство госязыка в Украине.

Лариса Ницой "Радіо Свобода"

Украинским властям просто необходимо как можно активнее использовать методы поощрения и наказания – ради того, чтобы надежно внедрить государственного языка во всех сферы жизни и общества.

С таким заявлением выступила писательница, известная своей постоянной борьбой за права украинского языка, Лариса Ницой, сообщает "Обозреватель".

Писательница сообщила, что недавно работала на руководящей должности в одном из детских лагерей в Карпатах. "Приехало много русскоязычных детей и были вожатые-воспитатели. Я сказала - значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке. Один вожатый сказал, что не любит украинский язык, одна воспитательница сказала, что его ненавидит. Я сказала – это ваше личное дело. За каждую русскоязычную ситуацию с детьми с вашей стороны вы штрафуетесь на 50 гривен", − заявил она.

Кроме того, по инициативе Ницой, ради того, чтобы дети говорили на украинском, для них были введены "кондитерские" поощрения.

"Я детям сказала - между собой можете говорить на любом языке, но в публичном пространстве −готовить газету, презентацию, выступать − вы должны на украинском языке. За это вы получите дополнительные конфеты. Детей у нас поощряли, чтобы на украинском языке они выступали. А в личное пространство я не лезла и приучала, что есть личное пространство и публичное. И наказала воспитателей – некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 грн", − подытожила Ницой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ницой обрушилась с критикой на украинского боксера за бой в Москве, а также радикально высказалась по языковому вопросу в Закарпатье.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram