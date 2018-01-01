"Провокации, прослушка и шпиономания". Москаль обвинил МВД в незаконных действиях

Губернатор Закарпатье оказался точен, строг и суров в формулировках.

Геннадий Москаль УНИАН

Сотрудники украинского МВД на Закарпатье занимаются провокациями и в массовом порядке устанавливают "прослушку".

Такое сообщение опубликовал губернатор региона Геннадий Москаль на собственном интернет-портале в четверг, 26 апреля.

"Вместо того, чтобы бороться с преступностью, "экономическое" подразделение МВД, которое подчиняется напрямую Киеву, занимается откровенными провокациями. В марте и апреле на Закарпатье были обнаружены неоднократные факты установления подслушивающих устройств в кабинеты различных структур, в том числе контролирующих. Речь только о тех случаях, ставших известными широкой публике. "Жучки" устанавливались неофициально, то есть незаконно, и их цель - не борьба с криминалитетом, а шантаж с целью заработка", − написал Москаль.

По словам губернатора, депутаты Закарпатского облсовета уже приняли обращение к профильному министру Арсену Авакову − с призывом направить в регион представителей центрального аппарата ведомства и проверить факты незаконной прослушки, создающие "атмосферу шпиономании".

Напомним, ранее Москаль пояснил, как можно решить венгерский конфликт в Закарпатье.

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