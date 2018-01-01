"Прямое попадание в сердце". На Донбассе погиб украинский военный, фото

На востоке нашей страны воина вчера утром убил противник.
Воин — житель Ивано-Франковска, он скончался от прямого попадания вражеской пули в сердце, пишет "Галицкий корреспондент" со ссылкой на главу "Объединения воинов и волонтеров" "Галицкие львы" Романа Дороживского.
По словам активиста, погибший родом из Харьковщины, но на Прикарпатье жил уже десять лет, у бойца остались жена и дочь.
Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала антитеррористической операции (спецоперация стартовала в апреле 2014 года, а в конце апреля 2018-го вместо нее началась ООС) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.
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