Психологи выяснили, каким людям легче жить

Специалисты наблюдали за сотнями студентов из трех разных итальянских школ.

Людям-нарциссам легче жить, выяснили психологи из британского университета communityhost.ru

Психологи из британского Королевского университета Белфаста провели исследование и пришли к выводу, что самовлюбленным людям — нарциссам — легче жить, они часто глубоко и искренне верят в свое превосходство над окружающими их людьми, а поэтому заслуживают награды.

Исследователи выяснили, что нарциссизм делает человека психологически более устойчивым, пишет MedikForum.

По данным издания, специалисты наблюдали за 340 студентами из трех разных итальянских школ в Милане и выяснили, что у людей с гипертрофированным чувством собственного достоинства наблюдается больше успехов в жизни.

"Это связано с тем простым фактом, что они обладают большей психологической устойчивостью и крепостью. Их доминирование и превосходство, как психологическое, так часто и физиологическое, обеспечивает необходимую мотивацию и уверенность при выполнении самых ответственных задач в жизни", — отметило издание.

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