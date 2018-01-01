Психологи выяснили, каким людям легче жить

Специалисты наблюдали за сотнями студентов из трех разных итальянских школ.
Исследователи выяснили, что нарциссизм делает человека психологически более устойчивым, пишет MedikForum.
По данным издания, специалисты наблюдали за 340 студентами из трех разных итальянских школ в Милане и выяснили, что у людей с гипертрофированным чувством собственного достоинства наблюдается больше успехов в жизни.
"Это связано с тем простым фактом, что они обладают большей психологической устойчивостью и крепостью. Их доминирование и превосходство, как психологическое, так часто и физиологическое, обеспечивает необходимую мотивацию и уверенность при выполнении самых ответственных задач в жизни", — отметило издание.
Ранее в Японии местные учение из Ehime University провели эксперимент и пришли к выводу, что достаточно пять раз в неделю принять горячую ванну, чтобы защитить сердца от инфаркта, а сосуды — от инсульта.
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