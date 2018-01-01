Птичий могильник на Киевщине: суд избрал меры пресечения владельцам агрохолдинга

Решения принял Печерский райсуд столицы.

В Киеве суд арестовал владельцев агрохолдинга "Комплекс Агромарс" delate.info

В Киеве Печерский районный суд избрал меры пресечения владельцу агрохолдинга "Комплекс Агромарс" (выпускает курятину под торговой маркой "Гавриловские курчата") Евгению Сигалу, одному из владельцев компании — Марине Сигал — и директору его структурного подразделения.

Райсуд решил, что они должны находиться под стражей два месяца, но могут выйти на свободу под залог, написала в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга — Е. Сигал — меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн", — отметила спикер.

По ее данным, райсуд решил, что Марина Сигал должна находиться под стражей такой же срок, но может выйти на свободу под залог в 90 млн.

В Киеве суд арестовал владельцев агрохолдинга "Комплекс Агромарс" Скриншот с twitter.com/SarganLarysa

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали владельцев агрохолдинга "Комплекс Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

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