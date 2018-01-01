Птичий могильник на Киевщине: суд избрал меры пресечения владельцам агрохолдинга

Решения принял Печерский райсуд столицы.
Райсуд решил, что они должны находиться под стражей два месяца, но могут выйти на свободу под залог, написала в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга — Е. Сигал — меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн", — отметила спикер.
По ее данным, райсуд решил, что Марина Сигал должна находиться под стражей такой же срок, но может выйти на свободу под залог в 90 млн.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали владельцев агрохолдинга "Комплекс Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.
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