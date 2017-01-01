Пуля попала в сердце. В полиции рассказали подробности смертельной стрельбы в Киеве

Конфликт произошел на почве имущественных отношений.

Место конфликта в Киеве Facebook.com

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко стрельбу вели из устройства по отстрелу резиновых пуль, однако точно это установит экспертиза.

"От полученных ранений на месте погиб молодой человек 1983 года рождения. Другой также получил ранения, но они не тяжелые", — рассказал Крищенко в эфире "112 Украина".

Глава полиции Киева добавил, что сразу после начала конфликта полицию не вызывали.

"Удалось выяснить, что там есть два решения суда: двум разным собственникам дают право собственности суды первой инстанции. Была тут одна частная структура охранная, приехала другая, произошел конфликт, полицию не вызывали аж до тех пор, пока не произошла стрельба и не погиб человек", — рассказал глава киевской полиции.

Он добавил, что полиция была на месте происшествия около 12.20 29 января.

"Никого пока не задержали… Погиб сотрудник одной из охранных фирм", — уточнил Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в стриптиз-клубе в Киеве пострадали трое мужчин.