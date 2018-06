"Пушкин, Ахматова, Цветаева - на х*р и в задницу". Мухарский рассказал о том, как противостоять культурной агрессии РФ

По мнению Антина Мухарского украинцы должны взять себе за образец шотландцев - как успешно противостоящих культуре англичан.

Антин Мухарский facebook.com/AntinMykharskyi

Известный украинский писатель, актер, певец и телеведущий Антин Мухарский отвечая на вопрос читателя во время чата для " Главреда ", дал оценку культурной экспансии и агрессии России в Украине.

"В свое время я работал ведущим на многих мероприятиях. В Киеве был клуб "Lions Club", где выходцы из Великобритании ежегодно организовывали для себя вечеринки. Как-то, ведя это мероприятие, я процитировал Шекспира на языке оригинала, сто тридцатый сонет: "My mistress 'eyes are nothing like the sun". Смотрю - у руководства как-то скривились лица, стали, как инжирины. Я спрашиваю: "Что? Вам не нравится Шекспир?". Они мне отвечают: "На х*р Шекспир! Запомни, чувак, Роберт Бернс рулит, а Шекспира - в ж*пу, потому что Шекспир - англичанин, а мы - шотландцы"", − провел культурые аналогии на примере истории из собственного прошлого Мухарский.

По его словам, все попытки апеллировать к значимости Шекспира для мировой литературы натыкались на сопротивлении шотландцец. "Я пытался что-то сказать: "Да Шекспир же же, он мировой". "На х*р Шекспира! У нас есть Конан Дойл, Вальтер Скотт, Роберт Бернс. Мы - шотландцы, запомни. А Шекспира - в ж*пу!", − сказал Мухарский.

Он считает, считает, что именно поведение такое шотландцев украинцы должны взять себе за образец.

"Примерно так надо себя вести и украинском. Пушкин? На х*р! Ахматова? Цветаева? На х*р! Достоевский? Толстой? Тоже в задницу! У нас есть свои: Панас Мирный, Иван Франко, Леся Украинка. Вместо того, чтобы возвышать чужих, нам надо поднимать своих. Это − моя принципиальная позиция. Что, Высоцкий? Цой? В задницу! Все это − идентификаторы "русского мира". Какие бы они прекрасны ни были, это − ниточки, которые ведут нас к "русскому миру". Их надо отрезать и блокировать. […] Мы слишком толерантны ко всему русскому. Нам надо эту толерантность убирать и, извините, радикализоваться. Хотя бы для того, чтобы выжить в этом мире", − подытожил Мухарский.

