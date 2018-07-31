"Пусть сдохнет!": в Днепре подростки затравили зверски избитую девочку

После избиения ребенок приходит в себя в больнице, однако она морально сломлена.

В Днепре подростки зверски избили девочку Обозреватель

В Днепре 14-летняя девочка Лиза, страдающая диабетом, подверглась нападению и избиению группой подростков. В результате инцидента пострадавшая получила многочисленные ссадины и ушиб позвоночника, в данный момент она находится в отделении нейрохирургии.

Нападение произошло на глазах у всего двора, однако никто не решился защитить ребенка, пишет "Информатор".

Отмечается, что пострадавшая сидела на лавочке, а дети дразнили ее из-за диабета. В этот момент мимо проходила 15-летняя Катя, которая восприняла насмешки в свой адрес и, обложив Лизу матами, начала жестоко избивать ребенка. Вскоре "на помощь" подоспела подруга хулиганки, и Лизу они стали избивали уже вдвоем.

По словам мамы Лизы, после избиения ее ребенок приходит в себя в больнице, однако она морально сломлена.

При этом мама девочки сама собрала все данные об обидчице. Оказалось, что это девятиклассница со школы с совершенно другого района города. Все данные Ирина передала в полицию.

"Она приезжает в наш район с другого конца Днепра. Тут собирается огромная компания подростков, человек 60-70. И в эти дни она ходит через наш двор, мимо нашего подъезда. Про мою дочь детям говорит, что ей все равно, пусть хоть сдохнет", — рассказала Ирина "Обозревателю".

Правоохранители открыли производство по ст. 125, однако никто из следователей так и не беседовал ни с Лизой, ни с ее мамой. При этом руководство школы, где учится обидчица, уже поставлено в известность.

Напомним, в Днепре задержали компанию молодчиков, которые избили парня и напали на полицейского.

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