"Путин = Гитлер". В центре Киева сожгли чучело президента РФ: фото

Активисты протестовали против российских "выборов", которые проходят в аннексированном Крыму.

В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента РФ, в центре Киева собрались участники акции против российских "выборов", которые проходят в аннексированном Крыму.

Участники держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым — это Украина", сообщает "Украинская правда".

Также участники акции принесли с собой чучело в костюме, к голове которого приклеили фотографию лица президента РФ Владимира Путина и выкрикивают "Путин, вон из Крыма!". Позже это чучело митингующие сожгли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле здания российского посольства в ходе акции националистов участники открыли символический памятник президенту РФ Владимиру Путину.