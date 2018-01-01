"Путин и Захарченко - красавцы, молодцы": В Киеве фанатка "русского мира" ввязалась в перепалку с активистами

Инцидент произошел неподалеку от памятника советскому военачальнику Николаю Ватутину.

В Киеве в пятницу, 13 апреля, в Мариинском парке, активисты радикальной общественной организации "С14" устроили словесную стычку с фанаткой президента РФ Владимира Путина и сторонницей "русского мира".

Видеозапись инцидента была опубликована на YouTube-канале портала "Информатор". Пожилая женщина призналась в любви к главе РФ и главарю боевиков "ДНР" Александру Захарченко и назвала этих людей "красавцами и молодцами".

Перепалка у пенсионерки с активистами случилась во время церемонии возложения цветов к памятнику советскому военачальнику Николаю Ватутину.

"Путин вообще моя любовь, он самый умный", ―сказала членам "С14" женщина.

На прямой вопрос, почему она не уезжает жить в Россию, пенсионерка ответилат: "Я родилась здесь и никуда не уеду. "Вас послала чернож*пая Америка. Они вас поддерживают", - сказала женщина активистам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что возле памятника Ватутину националисты и "оппоблоковцы" устроили драку.