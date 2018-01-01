"Путин наращивает военный потенциал": генерал назвал дату наступления боевиков на Донбассе

Главу РФ не устраивает нынешнее состояние в оккупированных регионах, отметил Романенко.

Зачем Путин стягивает войска к Донбассу. InfoKava.com

К линии разграничения сторон на Донбассе пророссийские боевики активно стягивают военную технику. Все это происходит в рамках стратегии президента РФ Владимира Путина компенсировать дипломатические и материальные потери на временно оккупированном Донбассе

"Владимира Путина не устраивает нынешнее состояние в оккупированных регионах, и он ищет пути, как это изменить, в частности готовя новые провокации против Украины", — цитирует Politeka генерал-лейтенанта, бывшего замглавы Генштаба ВСУ Игоря Романенко.

Датой наступления он назвал 24 августа.

"Путин… формирует новые группировки, поднимая до необходимого уровня военный потенциал России. И если он не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способами, то пойдет на военный шаг. И одним из вариантов является удар в День независимости Украины. Он хочет испортить проведение праздничных мероприятий", — уверен Романенко.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на встрече в Хельсинки 16 июля Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

При этом в Кремле подтвердили подготовку Путиным референдума на Донбассе. Информацию распространили российские журналисты.

После чего Геращенко сообщила, что Минские соглашения не предусматривают проведения референдума на Донбассе. "Никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", – заявила она.

Также спецпредставитель Госдепа оценил вероятность предложенного Путиным референдума на Донбассе. Курт Волкер назвал такой референдум нелегитимным.

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