"Путин не отдаст и пяди земли". Журналист назвал условие завершения войны на Донбассе

Президент РФ рассчитывает, что в Украине "придет более мягкая власть, с которой можно будет договориться о псевдомиротворцах, отметил Муждабаев.

Война на Донбассе завершится только тогда, когда закончится нынешняя Россия, считает журналист Reuters

Журналист Айдер Муждабаев заявил, что война на Донбассе завершится только тогда, когда закончится нынешняя Российская Федерация.

У президента РФ Владимира Путина "нет ни одной причины отступать", рассказал аналитик в интервью "Апострофу".

"Путин не отдаст и пяди земли, не пустит никаких наблюдателей, он будет эти переговоры вести бесконечно, предлагать такие условия, на которые Украина никогда не согласится при этой власти", — отметил собеседник.

По его словам, российский лидер "рассчитывает, что придет более мягкая власть, с которой можно будет договориться о каких-нибудь псевдомиротворцах, то есть границу не отдавать, а сымитировать, Украина кивнет, санкции начнут снимать — и это будет такое Приднестровье навсегда".

"Но я думаю, что мы не дадим никакой власти это сделать, потому что это будет явное предательство. Это трудно будет завуалировать. А у Путина нет ни одной причины отступать. Он сейчас в порядке — в его понимании порядка", — добавил Муждабаев.

"Он, как нормальный фюрер, в окружении ликующей толпы. И денег пока достаточно. Он не пойдет на какие-то уступки, у него нет причин это делать. И пока ничего не изменится", — полагает журналист.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе, говорил, что Россия слишком много инвестировала в войну на востоке Украины и поэтому "не уйдет с Донбасса быстро и легко".

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