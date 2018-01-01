"Путин прав". Гордон отличился новым скандальным заявлением: видео

Дмитрий Гордон считает, что Украина может развалиться на "несколько кусков".
"К сожалению, Путин прав, говоря, что Украина — недогосударство. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах — это то первое, с чего должно начинаться государство", — сказал журналист в интервью телеканалу "112 Украина".
При этом Гордон сказал, что Украина и вовсе может развалиться на "несколько кусков".
"И то, что мы глазом не успеем моргнуть, и от Украины не успеет остаться несколько кусков, и то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно", — утверждает он.
Напомним, ранее Гордон назвал украинцев "дебилами и идиотами".
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