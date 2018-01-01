"Путин прав". Гордон отличился новым скандальным заявлением: видео

Дмитрий Гордон считает, что Украина может развалиться на "несколько кусков".

Дмитрий Гордон сделал скандальное заявление youtube.com

Российский президент Владимир Путин оказался прав, когда называл Украину недогосударством, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

"К сожалению, Путин прав, говоря, что Украина — недогосударство. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах — это то первое, с чего должно начинаться государство", — сказал журналист в интервью телеканалу "112 Украина".

При этом Гордон сказал, что Украина и вовсе может развалиться на "несколько кусков".

"И то, что мы глазом не успеем моргнуть, и от Украины не успеет остаться несколько кусков, и то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно", — утверждает он.

Напомним, ранее Гордон назвал украинцев "дебилами и идиотами".

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