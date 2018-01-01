Путин предупредил об обострении на юго-востоке Украины

Минские соглашения он назвал "реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации".

Путин предупредил об обострении на Донбассе. EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что риски обострения ситуации на юго-востоке Украины сохраняются.

Об этом он предупредил российских послов и постпредов в ходе сегодняшнего совещания, пишет RT.

Ответственность за сложившуюся ситуацию Путин уже традиционно возложил на своих оппонентов – украинскую власть: по его словам, именно Киев не желает вести диалог с боевиками и сепаратистами. А Минские соглашения он назвал "реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации".

В то же время стоит отметить, что независимые международные организации и цивилизованные страны Запада ответственность за конфликт на Донбассе возлагают именно на российские власти во главе с Путиным.

В частности, представители международной группы расследователей Bellingcat доказали, что в январе-феврале в зоне военного конфликта на Донбассе россияне развернули против бойцов ВСУ серьезные силы. Конкретно в боях за Дебальцево − кроме кадровых военных из армии РФ – принимали участие местные боевики и наемники из ЧВК "Вагнер".

Ранее в Bellingcat рассказали, что российские военные причастны к обстрелу Мариуполя, а также установили имя офицера ГРУ, участвовавшего в переброске ЗРК "Бук",которым был сбит в небе над Донбассом малайзийский Boeing.

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