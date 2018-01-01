Сегодня, 22:42 RSS

Путин сел за руль КамАЗа для открытия Крымского моста и стал героем фотожаб

Сегодня, 22:14

Пользователи заметили, что российский президент пренебрегает правилами дорожного движения.

путин
Путин за рулем КамАЗа стал объектом фотожаб Reuters
Президент России Владимир Путин, не размениваясь на ремень безопасности и, возможно, водительские права категории С, за рулем КамАЗа открыл Крымский мост, который соединил материковую часть России и аннексированный у Украины полуостров Крым.

Лидер РФ за рулем грузовика смотрелся настолько эпично, что российский сегмент Twitter взорвался фотожабами на данную тему.

Фантазии пользователям не занимать: сравнили мост со шпагатом Волочковой и с зубными коронками, делали мемы на фильм "Дальнобойщики", окрестили Путина "царем-батюшкой".

путин
Фото: Лентач

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

путин
Фото: Twitter

Напомним, резонанс вызвали снимки агентства Reuters, на которых видно, что Путин за рулем КамАЗа не пристегнут ремнем безопасности. Это дало толчок к волне обсуждений об отсутствии у него водительского удостоверения с категорией для вождения грузовиков.

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