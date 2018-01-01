Путин сел за руль КамАЗа для открытия Крымского моста и стал героем фотожаб

Пользователи заметили, что российский президент пренебрегает правилами дорожного движения.

Путин за рулем КамАЗа стал объектом фотожаб Reuters

Президент России Владимир Путин , не размениваясь на ремень безопасности и, возможно, водительские права категории С, за рулем КамАЗа открыл Крымский мост, который соединил материковую часть России и аннексированный у Украины полуостров Крым.

Лидер РФ за рулем грузовика смотрелся настолько эпично, что российский сегмент Twitter взорвался фотожабами на данную тему.

Фантазии пользователям не занимать: сравнили мост со шпагатом Волочковой и с зубными коронками, делали мемы на фильм "Дальнобойщики", окрестили Путина "царем-батюшкой".

Фото: Лентач

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Напомним, резонанс вызвали снимки агентства Reuters, на которых видно, что Путин за рулем КамАЗа не пристегнут ремнем безопасности. Это дало толчок к волне обсуждений об отсутствии у него водительского удостоверения с категорией для вождения грузовиков.

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