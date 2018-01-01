Путин сел за руль КамАЗа для открытия Крымского моста и стал героем фотожаб

Пользователи заметили, что российский президент пренебрегает правилами дорожного движения.
Лидер РФ за рулем грузовика смотрелся настолько эпично, что российский сегмент Twitter взорвался фотожабами на данную тему.
Фантазии пользователям не занимать: сравнили мост со шпагатом Волочковой и с зубными коронками, делали мемы на фильм "Дальнобойщики", окрестили Путина "царем-батюшкой".
Напомним, резонанс вызвали снимки агентства Reuters, на которых видно, что Путин за рулем КамАЗа не пристегнут ремнем безопасности. Это дало толчок к волне обсуждений об отсутствии у него водительского удостоверения с категорией для вождения грузовиков.
Читайте наши новости в Facebook