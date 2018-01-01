"Пьянство не помеха". Во Львове нетрезвая врач осматривала детей: подробности

Инцидент произошел во Львовской областной детской клинике "Охмадет".

Во Львовской областной детской клинике "Охмадет" педиатр в нетрезвом состоянии вела прием пациентов.

Соответствующее сообщение в социальной сети Facebook опубликовала пользовательница Оксана Ксеня.

"11:00 утра - она уже "готовая", хотя и сказала, что это ей не мешает осматривать детей. И главное, она там не одна такая была, потому что, по ее словам, медсестра "выставляла" за рождение ребенка дочери, употребляла вся смена", − говорится в тексте.

Также известно, что нетрезвость педиатра заметили и другие родители, которые привели чад на прием. Они позвонили в полицию и написали заявление. Правоохранители забрали женщину на медицинское освидетельствование.

Позднее инцидент подтвердила главный врач "Охматдета" Марьяна Возница.

"Коллегам и мне лично очень обидно и стыдно за это", - написала она и добавила, что в связи с инцидентом будет проведено расследование.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге к больным детям приехала пьяная женщина-фельдшер.