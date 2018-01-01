Пьяный ровенчанин проткнул полицейского вилами

Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали.

В селе Столбец Ровенской области мужчина напал с вилами на полицейского

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Местная жительница сообщила правоохранителям на линию 102, что у нее возник конфликт с соседом на улице Шевченко. "Уже во время общения со свидетелями события, те сообщили правоохранителям, что 33-летний дебошир имеет при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и вместе с товарищем накануне запугивал им людей", - отметили в полиции.

Мужчину застали по месту жительства. Когда инспектор группы реагирования вернулся к служебному авто, нетрезвый мужчина выхватил вилы и нанес несколько ударов по машине, после чего ударил "копа".

Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. Врачи оценили его состояние как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в ночь на понедельник в районе Русановских садов в Киеве группа ромов напала на прохожего и избила его битами.

Мужчина возвращался из ночного магазина и, проходя мимо лагеря ромов, услышал в свой адрес фразу "нечего ходить тут ночью". После этого на него набросились с битами и нанесли несколько ударов. Мужчине удалось сбежать. "Полиция позднее лишь "зафиксировала" объяснения", - сообщил "Киев Оперативный".

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