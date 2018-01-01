Пьяный сотрудник Нацполиции устроил стрельбу в поезде и потерял пистолет — СМИ

Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал.

Сотрудник Нацполиции устроил стрельбу в поезде фото:nr2.ru

В поезде сообщением Одесса-Николаев нетрезвый сотрудник Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции устроил стрельбу

Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал – чиновник выяснял отношения с кем-то из пассажиров поезда. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Отмечается, что чиновник был пьян и не смог самостоятельно покинуть поезд на вокзале и уехал на "отстой", сообщает Odessa.net.ua со ссылкой на собственные источники.

Проспавшись, мужчина заметил пропажу пистолета.

"Пьяного полицейского чина пытаются "отмазать" сотрудники Одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его оружие", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине в одном из кафе произошел конфликт между группой мужчин, который закончился стрельбой. В результате происшествия два человека получили огнестрельные ранения, один из которых впоследствии умер.