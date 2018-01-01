"Пытались наши паски собачьими "куличами" обозвать". Националисты начали борьбу за название символа Пасхи

В движении С14 попросили сообщать им все случаи, когда производители или пункты торговли называют пасхальные кексы по российскому обычаю.

В организации С14 требуют паски не называть куличами Фото: Instagram/Наталья Диденко

Лидер националистического движения С14 Евгений Карась объявил войну куличам.

"А есть в Киеве где-то в публичном пространстве "куличи"? Реклама, билборды, вывески? Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши паски какими-то собачьими "куличами" обозвать. Пишите!", - опубликовал автор пост в Facebook.

Фото: Facebook/Евгений Карась

В комментариях подписчики начали демонстрировать случаи, когда им приходилось в магазине видеть подмену украинского названия паска куличом. Например, такой прецедент был замечен в супермаркете Ашан. Однако пользователи соцсети уверяют, что в магазине быстро отреагировали на инцидент и принесли публичные извинения.

Фото: Facebook/Евгений Карась

Сразу несколько комментаторов опубликовали фото из столовой Верховной Рады, где народным избранникам к Пасхе продают не паски, а куличи.

Фото: Facebook/Евгений Карась

Напомним, ранее "Главред" собрал самые лучшие традиционные рецепты сладкой, вкусной и ароматной паски к праздничному пасхальному столу.