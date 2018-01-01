"Пытались наши паски собачьими "куличами" обозвать". Националисты начали борьбу за название символа Пасхи

В движении С14 попросили сообщать им все случаи, когда производители или пункты торговли называют пасхальные кексы по российскому обычаю.
"А есть в Киеве где-то в публичном пространстве "куличи"? Реклама, билборды, вывески? Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши паски какими-то собачьими "куличами" обозвать. Пишите!", - опубликовал автор пост в Facebook.
В комментариях подписчики начали демонстрировать случаи, когда им приходилось в магазине видеть подмену украинского названия паска куличом. Например, такой прецедент был замечен в супермаркете Ашан. Однако пользователи соцсети уверяют, что в магазине быстро отреагировали на инцидент и принесли публичные извинения.
Сразу несколько комментаторов опубликовали фото из столовой Верховной Рады, где народным избранникам к Пасхе продают не паски, а куличи.
Напомним, ранее "Главред" собрал самые лучшие традиционные рецепты сладкой, вкусной и ароматной паски к праздничному пасхальному столу.