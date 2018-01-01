"Пытались просто убить". В Черновцах неизвестные с молотками избили антикоррупционера

Возвращавшегося домой Николая Петиченко поджидали возле дома.
В Черновцах неизвестные напали с молотками и избили главу местного подразделения ГО "Стоп коррупции" Николая Петиченко.
Потерпевший рассказал, что нападение произошло 9 марта, примерно в 20:10 вечера. Возвращавшегося домой Петиченко поджидали возле дома.
"Буквально метрах в 30 от моего подъезда была припаркована машина, белые "Жигули". Из неё выпрыгнули двое с молотками и сразу же начали бить меня по голове", — заявил он в интервью "112 Украина".
Сначала Петиченко пытался защититься руками, когда упал на землю — пытался отбиться ногами.
"Я понял, что они пытаются меня просто убить", — рассказал Петиченко.
В результате нападения Петиченко получил травму головы и множественные гематомы на руках и ногах.
Сейчас он находится дома, от госпитализации отказался, заявив, что не доверяет врачам. К тому же, уточнил он, сотрясения мозга нет.
Нападение Петиченко связывает со своей журналистской деятельностью. По его словам, он пообщался с вызванной в больницу следственно-оперативной группой и написал заявление, но в успех расследования не верит.
"Это уже третье нападение, и по предыдущим до сих пор не возбудили уголовные дела", — подчеркнул Петиченко.
Напомним, 7 марта, в Черновцах неизвестные напали на представителя "Стоп коррупции" Валерия Аирини и избили его.