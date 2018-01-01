"Пытались просто убить". В Черновцах неизвестные с молотками избили антикоррупционера

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1 / 2 В Черновцах очередное нападение на антикоррупционера (Facebook.com)

Возвращавшегося домой Николая Петиченко поджидали возле дома.

В Черновцах неизвестные напали с молотками и избили главу местного подразделения ГО "Стоп коррупции" Николая Петиченко.

Потерпевший рассказал, что нападение произошло 9 марта, примерно в 20:10 вечера. Возвращавшегося домой Петиченко поджидали возле дома.

"Буквально метрах в 30 от моего подъезда была припаркована машина, белые "Жигули". Из неё выпрыгнули двое с молотками и сразу же начали бить меня по голове", — заявил он в интервью "112 Украина".

Сначала Петиченко пытался защититься руками, когда упал на землю — пытался отбиться ногами.

"Я понял, что они пытаются меня просто убить", — рассказал Петиченко.

В результате нападения Петиченко получил травму головы и множественные гематомы на руках и ногах.

Сейчас он находится дома, от госпитализации отказался, заявив, что не доверяет врачам. К тому же, уточнил он, сотрясения мозга нет.

Нападение Петиченко связывает со своей журналистской деятельностью. По его словам, он пообщался с вызванной в больницу следственно-оперативной группой и написал заявление, но в успех расследования не верит.

"Это уже третье нападение, и по предыдущим до сих пор не возбудили уголовные дела", — подчеркнул Петиченко.

Напомним, 7 марта, в Черновцах неизвестные напали на представителя "Стоп коррупции" Валерия Аирини и избили его.