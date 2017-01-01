Пытался распилить боеприпас. На Луганщине школьнику взрывом оторвало руку

Мальчика прооперировали, по словам врачей, его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.

На Луганщине школьнику взрывом оторвало руку news24ua.com

В Сватовском районе Луганской области 11-летний мальчик в результате взрыва в доме получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой конечности и травмы живота.

Сообщение медиков о том, что в больницу с телесным повреждением госпитализирован несовершеннолетний парень, поступило в Сватовский отдел полиции вчера вечером, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

"Школьник в доме по месту своего жительства получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга. С места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства", — говорится в сообщении.

Мальчика прооперировали, по словам врачей, его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет. Решается вопрос о квалификации прооисшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в запорожском общежитии ранее судимый взорвал гранату, есть погибшие.