"Работала за доллары". В СБУ украинскую журналистку уличили в работе на Кремль

Информацию озвучила, по обыкновению, спикер украинской спецслужбы Елена Гитлянская.

Вывеска СБУ УНИАН

Российские кураторы выплатили журналистке Ирине Высокович денежную сумму в размере полутора тысяч долларов США.

Как сообщает новостное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую, деньги Высокович получила за подготовку антиукраинских пропагандистских статей.

"После того, как Ирина Выскович спровоцировала конфликт на заседании суда над Вышинским (директором новостного агентства "РИА Новости Украина", обвиняемом в совершении государственной измены, Кириллом Вышинским ― "Главред"), ее официально пригласили в СБУ. Она рассказала нашим сотрудникам о полученном ею "заказе" от российских кураторов на подготовку антиукраинских материалов. За что, по ее словам, получила 00 и призналась, что официально не работает в "РИА Новости", - заявила пресс-секретарь украинской спецслужбы.

Также, по словам Гитлянской, Выскович сообщили о недопустимости совершения действий, наносящих ущерб безопасности государства Украина и вынесли журналистке предупреждение.

Напомним, ранее столичные копы рассказали о деталях ограбления киевской квартиры находящегося под стражей Кирилла Вышинского.

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