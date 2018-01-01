Рада дала новое название украинским десантным войскам

Соответствующий законопроект (№7330) поддержали 236 народных избранников.
Соответствующий законопроект (№7330) поддержали 236 народных избранников в четверг, 5 апреля.
Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, принятие закона вызвано фактической оккупацией российскими войсками части территории Украины, что и повлекло негативное отношение действующих бойцов и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) по аналогии с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора.
"Учитывая указанное, считается целесообразным изменить название высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.
Напомним, ранее в Генштабе назвали число погибших в зоне АТО десантников.