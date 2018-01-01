Рада не может принять законы против курения из-за табачного лобби - Богомолец

Не допустить увеличения употребления табака и соответственно уменьшить в будущем смертность в Украине могут законопроекты, которые депутаты никак не могут принять.

Верховная Рада не может принять законопроекты, призванные усилить борьбу с курением из-за сильного табачного лобби, которое придумало схему, по которой в налоговом комитете зарегистрировано альтернативный законопроект, является чисто техническим и не усиливает борьбу с курением. Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Вместе с представителями общественности, которые борются за увеличение продолжительности жизни украинцев, она разработала два законопроекта №2820 и №4030а, которые способны не допустить увеличения употребления табака и соответственно могут уменьшить в будущем смертность в масштабах Украины.

"Подготовленные законопроекты соответствуют мировой практике уменьшения распространенности курения и внедряют положения Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в украинское законодательство", - подчеркнула председатель Комитета по охране здоровья.

По ее словам, законопроект №2820, в соответствии с Директивой 2014/40 / ЕС, предлагает запретить сигареты с ароматизаторами, увеличить графические предупреждения о вреде курения на пачках сигарет и печатать их с обеих сторон пачки в верхней части, обязать производителей табачных изделий отчитываться о составе продукции и ее влияние на здоровье человека, запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним и установить четкие требования к содержанию и маркировки этих устройств, запретить рекламу табака в Интернете.

В свою очередь законопроект №4030а значительно ограничивает табачный маркетинг - запрещает размещать сигареты на открытых витринах магазинов, улучшает условия для защиты людей от табачного дыма в общественных местах.

"Оба законопроекта получили положительную оценку от Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, МЗ, ВОЗ, Всемирного банка, коалиции общественных организаций "За свободную от табачного дыма Украину" и были поддержаны профильным комитетом Рады. Но рассмотреть их в парламенте оказалось не так легко. Для того, чтобы вывести этот вопрос из-под контроля Комитета по вопросам здравоохранения, табачным лобби было придумано хитрую схему", - отметила Богомолец.

Согласно этой схеме, написала она, народные депутаты от налогового комитета по представлению табачных корпораций зарегистрировали альтернативный законопроект 2430-д, который теперь будет рассматриваться в налоговом комитете исключительно с технической налоговой позиции, а не с позиции здравоохранения.

"В этом законопроекте уже отсутствуют требования о маркировке пачек сигарет с большими графическими предупреждениями о вреде курения и не установлен запрет на рекламу электронных сигарет. И я не сомневаюсь, что после дополнительного "доработки" ко второму чтению он будет полностью выхолощенный так, чтобы никоим образом не задеть интересы табачных компаний. О защите здоровья и жизни наших сограждан не пойдет", - уверена депутат.

Поэтому она призвала руководство Верховной Рады "не идти на поводу табачного лобби" и внести на рассмотрение парламента законопроекты №2820 и №4030а.

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