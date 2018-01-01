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"Ради 45 миллионов единых". В Донецке появились проукраинские листовки, опубликованы фото и видео

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1 / 3 В Донецке появились проукраинские листовки (novosti.dn.ua)

Жителям Донецка напомнили о масштабном митинге в поддержку единой Украины, состояшемся в 2014 году.

В оккупированном Донецке появились листовки с напоминанием о том, что 5 марта 2014 года там прошел масштабный митинг в поддержку единой Украины

Проукраинские листовки были сброшены с беспилотника. Кроме того, в самом Донецке активисты расклеили их на столбах сообщают "Новости Донбасса".

Отметим, что надпись на листовках гласит: "10 тысяч смелых ради 45 миллионов единых".

Напомним, ранее сообщалось, что воины ВСУ распространяют в "ДНР" шуточные листовки.
Теги:  
Донецк, листовки, беспилотник
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