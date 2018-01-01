Радикалы задули газом Харьковский горсовет и засунули в мусорный бак зама Кернеса

На место прибыла полиция и спасатели.

Националисты, провели митинг у здания Харьковского городского совета, после чего ворвались в здание и распылили газ.

Как сообщает "Громадське", инцидент произошел перед началом сессии.

"Около 30 человек митинговали под зданием, а потом сумели прорваться в мэрию", - говорится в сообщении.

Представители националистической организации проводили митинг перед зданием горсовета, требуя свободного доступа всех желающих на его сессию. После этого они ворвались в здание и распылили газ.

По информации СМИ, мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери в здание, чтобы дым не попал внутрь. В результате возникла потасовка с муниципальной охраной здания, на место вызвали полицию и спасателей.

Как сообщает NewsRoom, вице-мэра города Андрея Руденко националисты засунули в мусорный бак. Активисты поймали чиновника с тыльной стороны мэрии - на ул. Квитки-Основьяненко - когда он вышел из здания. В этот момент молодые люди, среди которых были представители "Национального корпуса", подкатили мусорный бак, взяли Руденко за руки и ноги - и бросили внутрь.

Напомним, во вторник, 19 июня, у здания Верховной Рады прошел митинг с участием шахтеров и афганцев. В результате столкновений В результате столкновений с митингующимиу пострадали трое правоохранителей, один человек был задержан.

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