Ракета "Ольха": характеристики и почему Порошенко хочет запустить ее производство поскорее

Ракетный комплекс имеет высокую маневренность.
Отвечая на вопрос, почему сделать это так важно, глава государства на своей странице в Facebook пояснил: "Не только потому, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, что значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных сил. Это важно и потому, что ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих".
В то же время в декабре 2017-го военный эксперт Сергей Згурец заявил, что в ближайшие полтора года Украине наверняка не удастся наладить серийное производство ракетных комплексов "Ольха".
Ракета "Ольха": характеристики
Впервые о проекте "Ольха" Порошенко заговорил на заседании СНБО 27 января. "Ольха" от "Южмаша" задумывалась как ответ российским "Искандерам-М".
Ее технические характеристики держат в тайне. Однако открытых источников известно, что "Ольха" используют управляемую ракету калибра 300 мм, которая запускается из боевой машины 9А52 реактивной системы залпового огня "Смерч". Допускается, что в будущем будут использоваться и другие платформы с вертикальным стартом на базе КрАЗа и корабельного базирования.
Боеголовка: осколочно-фугасная или кассетная, ее вес составляет до 250 кг. Вес самой ракеты — 800-900 кг. По разным данным, ракета сможет нести осколочно-фугасные, кассетные или термобаричные боеприпасы.
Также сообщалось о способности "Ольхи" поражать цели на расстоянии более 100 км, назывались цифры от 120 км до 170 км.
Одна из особенностей — система управления ракетой. Она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета будет способна нести различные боевые части в зависимости от назначения.
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Реактивный снаряд на всей траектории полета управляется с помощью газодинамических рулей. Он имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS.
Среднее отклонение ракеты при использовании лишь инерциальной системы наведения составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Исходя из этого специалисты делают вывод, что в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ "Арсенал". Ранее он же использовался на ракете-носителе "Днепр" и на том же российском оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер", а также других изделиях.
В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей. Вероятно, для поражения последний ракете понадобится инфракрасная или радиолокационная головка наведения.
Как уже отмечалось, все составляющие для производства "Ольхи" — украинские, в том числе ракетное топливо, новые системы управления, боевая часть.
В целом, "Ольха" имеет высокую маневренность. Она способна нести различные виды боевых частей, которые работают по наземным, воздушным и морским целям.
Ранее президент Петр Порошенко назвал ракетный комплекс "Ольха" сверхмощным и сообщил, что после завершения государственных испытаний Украина начнет серийное производство этого вооружения.
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