Ракета "Ольха": характеристики и почему Порошенко хочет запустить ее производство поскорее

Ракетный комплекс имеет высокую маневренность.

Испытания ракетного комплекса "Ольха". Facebook Юрия Бирюкова

После завершающих испытаний нового украинского ракетного комплекса "Ольха" президент Петр Порошенко заявил, что начать его серийное производство необходимо уже в 2018 году. Такую задачу он поставил сегодня, 25 апреля.

Отвечая на вопрос, почему сделать это так важно, глава государства на своей странице в Facebook пояснил: "Не только потому, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, что значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных сил. Это важно и потому, что ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих".

В то же время в декабре 2017-го военный эксперт Сергей Згурец заявил, что в ближайшие полтора года Украине наверняка не удастся наладить серийное производство ракетных комплексов "Ольха".

Ракета "Ольха": характеристики

Впервые о проекте "Ольха" Порошенко заговорил на заседании СНБО 27 января. "Ольха" от "Южмаша" задумывалась как ответ российским "Искандерам-М".

Ее технические характеристики держат в тайне. Однако открытых источников известно, что "Ольха" используют управляемую ракету калибра 300 мм, которая запускается из боевой машины 9А52 реактивной системы залпового огня "Смерч". Допускается, что в будущем будут использоваться и другие платформы с вертикальным стартом на базе КрАЗа и корабельного базирования.

Боеголовка: осколочно-фугасная или кассетная, ее вес составляет до 250 кг. Вес самой ракеты — 800-900 кг. По разным данным, ракета сможет нести осколочно-фугасные, кассетные или термобаричные боеприпасы.

Также сообщалось о способности "Ольхи" поражать цели на расстоянии более 100 км, назывались цифры от 120 км до 170 км.

Одна из особенностей — система управления ракетой. Она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета будет способна нести различные боевые части в зависимости от назначения.

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Реактивный снаряд на всей траектории полета управляется с помощью газодинамических рулей. Он имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS.

Среднее отклонение ракеты при использовании лишь инерциальной системы наведения составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Исходя из этого специалисты делают вывод, что в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ "Арсенал". Ранее он же использовался на ракете-носителе "Днепр" и на том же российском оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер", а также других изделиях.

В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей. Вероятно, для поражения последний ракете понадобится инфракрасная или радиолокационная головка наведения.

Как уже отмечалось, все составляющие для производства "Ольхи" — украинские, в том числе ракетное топливо, новые системы управления, боевая часть.

В целом, "Ольха" имеет высокую маневренность. Она способна нести различные виды боевых частей, которые работают по наземным, воздушным и морским целям.

Скрин из ru.wikipedia.org

Ранее президент Петр Порошенко назвал ракетный комплекс "Ольха" сверхмощным и сообщил, что после завершения государственных испытаний Украина начнет серийное производство этого вооружения.

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