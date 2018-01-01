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Ранены воины ООС, уничтожены противники. На Донбассе шли активные боевые действия

Сегодня, 09:00

В пятницу на востоке нашей страны террористы более 30 раз открывали огонь.

боевики, ДНР, оружие
В пятницу на Донбассе, по данным разведки, уничтожены три боевика Reuters
В пятницу, 29 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 34 раза открывали огонь по позициям украинских воинов, в частности, восемь раз били из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Защитники Украины вели активную оборону и давали врагу адекватный ответ, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

Во время активных боевых действий были ранены два воина, по данным разведки, уничтожены три террориста, а два — получили ранения.

"На протяжении дня горячее всего было на Горловском направлении. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы", — отмечается в сообщении.

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В пятницу на Донбассе, по данным разведки, уничтожены три боевика Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Ранее волонтер Роман Доник писал, что в районе ООС украинские воины 21 июня ранили двух командиров батальонов "9 отдельного мотострелкового полка" самопровозглашенной "ДНР". Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Теги:  
Донбасс, ООС, боевики, потери, обстрелы, Минские соглашения, разведка
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