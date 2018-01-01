"Раньше здесь была конюшня". В Чернигове полицейские работают в ужасных условиях: видео

Здание, в котором находится городской отдел полиции, несколько раз признавали аварийным.

В Чернигове полицейские работают в ужасных условиях скриншот, ICTV

В Чернигове несколько сотен полицейских работают в ужасных условиях в здании, которое раньше было конюшней.

Здание, в котором находится городской отдел полиции, несколько раз признавали аварийным и таким, что ремонту не подлежит. Но, несмотря на это, там продолжают работать правоохранители, говорится в сюжете ICTV.

Отмечается, что здание покрыто трещинами, на потолке, полу, стенах. Их замазывают цементным раствором, но надолго это не спасет. Чтобы мебель держалась на кривом полу более-менее ровно, подкладывают деревянные брусья. Чтобы не оказаться под завалами, ситуацию контролируют с помощью маячков.

По данным телеканала, дом построили 113 лет назад, там была конюшня. После Второй мировой войны достроили несколько этажей.

Куда переедут полицейские в связи с аварийным состоянием здания, в горсовете еще не определили.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове полицейский начальник "отличился" хамством и угрозами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram