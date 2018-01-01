"Расправа оккупанта": МИД Украины выразил протест против нового приговора Балуху

В министерстве заявили, что оккупанты дали Балуху "5 лет за патриотизм".

Балух голодает больше ста дней - как он мог ранее избить начальника колонии, непонятно crimeahrg.org

Министерство иностранных дел Украины выразило РФ категорический протест после решения "Раздольненского районного суда" оккупантов Крыма приговорить более 100 дней голодающего в Крыму украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима по совокупности двух уголовных дел.

об этом сказано в сообщении МИДа.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" В. Балуху. Выражаем протест России. Призываем наших партнеров повлиять на Кремль для освобождения В. Балуха. Требуем от России освобождения всех наших политзаключенных", – говорится в сообщении.

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Напоним, ранее подконтрольный российско-фашистским оккупантам "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал "вину" украинского активиста-политзаключенного Балуха в якобы избиении начальника изолятора временного содержания, и приговорил его к пяти годам колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.



В январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.

В отношении украинца также было начато второе дело из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Наш соотечественник, в свою очередь, заявляет, что это Ткаченко напал на него.

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