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Расстрел посетителей кафе в Киеве: задержанный признал вину

Сегодня, 12:34
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1 / 4 В Киеве расстреляли посетителей кафе (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

В помещении заведения на полу инспекторы обнаружили окровавленного мужчину.

Задержанный по подозрению в расстреле посетителей кафе на Оболони в Киеве пытался скрыться, полицейские задержали его неподалеку от места происшествия.

Патрульные остановили подозреваемого и во время общения он признался в содеянном, после чего инспекторы задержали мужчину, говорится в сообщении Патрульной полиции Киева в Facebook.

Задержанный рассказал, что у него с посетителями возник конфликт, во время которого он достал пистолет и произвел выстрелы.

"В помещении заведения на полу инспекторы обнаружили окровавленного мужчину. Впоследствии врачи констатировали его смерть. Другой пострадавший находился неподалеку на улице. Его немедленно госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом — пулевые ранения спины, руки и головы", — рассказали в полиции.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 июня, в Киеве задержали владельца кафе, который открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще один получил ранения.

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Теги:  
Киев, кафе, стрельба, посетители, жертвы
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