"Расстреляли сослуживцы". В ГПУ сообщили подробности смерти четырех морпехов

Причиной стали неуставные отношения.

Четырех морских пехотинцев, тела которых, в котором они временно проживали, убили двое их же сослуживцев.

Такой информацией поделилась пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

Тела погибших бойцов были обнаружены рядом с дислокацией военной части А-2802 в бывшем пансионате села Бердянское Донецкой области. Свое преступление двое сослуживцев убитых птылись скрыть с помощью поджога помещения и закладки взрывчатки.

"После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы в ходе которых последние предоставили признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", - сообщила Сарган.

Позже в штабе АТО подтвердили гибель четырех военных. Их тела были обнаружены в доме, в котором они проживали. В сообщении отмечается, что Военная служба правопорядка и Нацполиция выясняют подробности происшествия.

По факту преступления открыто уголовное дело.