"Расстреляйте меня тогда". В Кривом Роге поскандалили из-за георгиевской ленты: видео

Запрещенную символику в автомобиле одного из дворов города увидели местные жители.
Прибывшие на место инцидента правоохранители попросили мужчину открыть автомобиль, чтобы изъять запрещенную законом символику, однако он устроил скандал. Видео опубликовал "Первый Криворожский".
"Я родился в Советском Союзе, я вырос при этой символике… . А кто вас туда звал (на Донбасс. ― Ред.)? Почему я должен менять свое мышление, если вам это хочется. Это мое вероисповедание, ну расстреляйте меня тогда", ― заявил мужчина.
Проходившая мимо женщина заступилась за соседа и заявила, что он имел полное право размещать георгиевскую ленту у себя в машине.
"Россия есть Россия, это одно. Мы родились при Советском Союзе", - заявила она.
После длительного спора мужчина открыл автомобиль, из которого полицейские забрали запрещенную символику. Однако скандал на этом не завершился, и участники происшествия продолжали доказывать друг другу свою точку зрения.
Напомним, народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин 9 мая провел в Берлине, где возложил цветы к Памятнику Неизвестному Солдату, а также ходил по городу с советским "знаменем победы" в руках и "георгиевской лентой" на пиджаке.
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