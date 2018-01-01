"Равнение на Россию". В захваченном Донецке боевики отрепетировали парад к 9 мая

Техника террористов была "по самую маковку" разрисована лозунгом "За Родину".

Во временно оккупированном Донецке боевиками "ДНР" провели репетицию парадного проезда военной техники в канун 9 мая.

Такое сообщение опубликовал портал "ТСН". По улицам Донецка проехали танки российского производства с лозунгами "За Родину" на броне. Кроме того, боевики развесили по городу флаги "ДНР", а также плакаты с георгиевскими лентами.

Подконтрольные боевикам СМИ информируют, что в мероприятии будут принимать участие более 1500 человек и 70 единиц боевой техники.

Самопровозглашенный "министр обороны ДНР" Владимир Кононов заявил о том, что террористы собираются "равняться на Россию" во время своего "парада".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети высмеяли фото главарей "ДНР" в парадной форме.

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