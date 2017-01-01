"Раз в год может себе позволить". Невестка Порошенко прокомментировала его отдых на Мальдивах

Как считает Юлия Порошенко, президент не может "просто поехать куда-нибудь, чтобы его не узнавали".

Юлия Порошенко Latifundist.com

Юлия Порошенко, супруга Алексея, сына президента Украины, комментируя сведения о его рождественском вояже на Мальдивские острова , заявила о том, что глава государства заслужил право отдыхать за границей.

"И я в 3, в 4 часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он в 8-9 выезжал снова на работу. То есть он реально очень-очень много работает. Мне кажется, что он заслуживает такого отдыха, чтоб его никто не трогал", - сказала она в интервью порталу LIGA.net.

Кроме того, по словам Юлии Порошенко, "просто поехать куда-нибудь, чтобы его не узнавали, нереально".

"Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет. Я думаю, что один раз в год, причем на несколько дней, человек может себе это позволить", - добавила она.

Напомним, ранее журналисты выяснили предположительную стоимость "мальдивского" отдыха Порошенко.