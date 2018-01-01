Разборки на Донбассе. Стало известно о серии взрывов в Луганске

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали последствия взрыва в Луганске.

Вооруженные боевики в Луганске Reuters

В пятницу вечером, 16 февраля, во временно оккупированном Луганске произошел взрыв на территории Луганской государственной телерадиокомпании, заявили в "МГБ ЛНР".

Также сообщается, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 17 февраля зафиксировали последствия взрыва возле телерадиокомпании.

В то же время, как пишет местный журналист Николай Вулич на одном из сепаратистских сайтов, ряд взрывов и других диверсионных действий в "ЛНР" могут свидетельствовать о том, что вскоре террористические группировки "ЛНР" и "ДНР" объединятся.

"Информацию подтверждают и мои знакомые из "МГБ ЛНР". То, что это не укроДРГ — это уже 100% инфа. Хотя официально об этом будут говорить", — отметил Вулич.

Он также добавил, что помимо взрывов неизвестными из сквера ВЛКСМ было обстреляно здание ГТРК "Луганск24". Однако стрелки промахнулись и попали в рядом стоящую трансформаторную будку, где находятся кабеля. Из-за взрыва сбились все каналы, и работникам пришлось перенастраивать их до трех часов ночи. Сейчас в здании ГТРК дежурят "полицейские" на постоянной основе.

"По мнению друзей с МГБ, это, скорее всего, начинается процесс объединения "республик" методами донецких парней. Они же умом с 90-ых еще не вышли", — подытожил Вулич.

Напомним, 21 ноября в Луганске уволенный с должности главы "министерства внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. Игорь Плотницкий сбежал в Россию, а позже подал в отставку.