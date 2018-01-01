Разборки в "ДНР". Боевики арестовали очередного "министра"

Эдуард Голенко был неудобен, поскольку предлагал создать госпредприятие по продаже угля потребителям напрямую.
По его словам, "арест" санкционировали Александр Захарченко и его "кошелёк", вице-премьер по экономике Тимофеев ("Ташкент").
"Голенко был неудобен, поскольку предлагал создать госпредприятие по продаже угля потребителям напрямую, без посредников. Это не вписывалось в планы Захарченко и Тимофеева, так как последний специально создал посредническую структуру — торговый дом "Уголь Донбасса" — для того, чтобы наценка от продажи угля оседала в карманах правящего тандема", — отметил Долгов.
На место Голенко, как пишет экс-"чиновник МИД ДНР", Захарченко и Тимофеев хотят поставить своего человека — Сосновского.
"Пикантности ситуации придает тот факт, что в отношении Сосновского в РФ возбуждено уголовное дело", — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сейчас заключен под стражу в СИЗО №1 Петербурга.