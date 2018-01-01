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Раздавил жертву ногой. В Харькове живодер снял на видео убийство раненой летучей мыши

Сегодня, 08:10
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1 / 2 В Харькове вычислили живодера (Фейсбук К.Яковлева)

Молодой человек издевался над раненой летучей мышью.

В Сети опубликовано видео, на котором молодой человек издевался над раненой летучей мышью, а затем жестоко убил животное.

Соответствующее видео было размещено на Instagram-странице "sladkiy_plombir".

Сначала живодер рассматривал животное, затем поместил летучую мышь в ящик, однако после этого жестоко раздавил жертву ногой и показал следы крови.

Как сообщил в Facebook блогер Кирилл Яковлев, живодером оказался некий Карим из Харькова, который учится в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Внимание! Видео содержит сцены жестокого обращения с животными:

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире живодер пристрелил собаку прямо из окна авто.

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Теги:  
Живодер, Харьков, летучая мышь
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