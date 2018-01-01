Раздевшийся перед Тимошенко "стриптизер" объяснил значение стрелки, указывающей "на попу"

Раскрыть мотивы самой акции парень отказался.

Модель Максим Ярыгин , который обнажил торс перед лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко во время ее выступления на форуме "Новый курс Украины", объяснил значение стрелки на своей спине, указывавшей на пятую точку.

Об этом пишет "Информатор".

"Спасибо за интерес к моей скромной персоне, я, пожалуй, откажусь, я уже сказал свое мнение. Один момент, который хотел бы поправить, - это то, что стрелочка показывала курс вниз, а не в п*пу", - ответил Ярыгин на просьбу журналистов раскрыть мотивы его акции.

Напомним, 15 июня во время выступления Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс Украины" на трибуну вышел молодой человек, который подарил ей букет цветов и признался в любви. "Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу", - сказал он, после чего снял с себя футболку.

На спине у мужчины были написаны слова "Новый курс Украины", а также изображена стрелка, указывающая на ягодицы.

Позже выяснилось, что молодого человека зовут Максим Ярыгин. Он был зарегистрирован в Facebook под ником "Бодрый Дядя". "В комментарии СМИ он потом объяснил, что не доволен действиями политика. Заверил, что сделал это по собственной инициативе и его не подсылали", - отмечает ТСН.

Ранее Ярыгин работал кассиром-продавцом, продавцом-консультантом, заместителем руководителя в интернет-магазине, а также редактором сайта.

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