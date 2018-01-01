Разлили "кровь", сожгли флаг "Беркута". Активисты протестовали у базы полка полиции: фото и видео

Активисты бросили возле ворот базы куски курятины, перья и разбили яйца и облили все это красной жидкостью.

Во вторник, 6 марта, в Киеве активисты "Автомайдана" провели акцию возле базы полка полиции особого назначения, во время которой сожгли флаг "Беркута".

По словам лидера "Автомайдана" Алексея Гриценко, акцию устроили в знак протеста против непропорционального применения силы во время разгона участников палаточного городка 3 марта 2018 года возле Верховной Рады.

В сожжении флага принимал участие, в частности, народный депутат Владимир Парасюк, сообщает УНИАН.

Перед этим активисты бросили возле ворот базы куски курятины, перья и разбили яйца и облили все это красной жидкостью, которая символизировала кровь. (На шевронах "Беркута" и полиции полка спецназначения изображена птица, — ред.).

Кроме того, участники акции облили красной краской ворота базы. При этом на ворота они наклеили несколько плакатов с изображением шевронов "Беркута" и полка полиции особого назначения, между которыми стоит знак равенства.

В целом возле базы находилось более 50 активистов, которые приехали на акцию колонной из нескольких десятков автомобилей.

Напомним, в субботу, 3 марта, полиция провела зачистку палаточного городка у Верховной Рады.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.