"Разоренный памятник". В Киеве осквернили могилу легендарной украинской поэтессы

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1 / 2 От бронзовых гирлянд на памятнике остались штыри (Facebook.com)

НСПУ обратится с соответствующим заявлением в полицию,.

В Киеве на Байковом кладбище с памятника поэтессе Лесе Украине украли бронзовые гирлянды, сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"25 февраля — день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси.

И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе — от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", — написал Сидоржевский в Facebook.

По его словам, НСПУ обратится с соответствующим заявлением в полицию, а также будет обращаться в Министерство культуры с просьбой восстановить памятник поэтессе.

Напомним, ранее сообщалось о похищении скульптуры Швейка в Одессе.